500 Euro Bußgeld Keinen Sicherheitsgurt angelegt und unter Drogeneinfluss am Lenkrad

Foto: 123rf.com

Weil ein 44-Jähriger sich nicht angegurtet hatte, hielt ihn eine Polizeistreife am Dienstagmorgen, 27. Oktober, in Amberg an und stellte dabei deutliche drogentypische Körperreaktionen bei dem Pkw-Fahrer fest.