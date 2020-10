Nicht das erste Mal Ladendiebin spaziert mit Ware im Wert von circa 80 Euro aus Supermarkt – an der Haustür wartete die Polizei

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Eine Ladendiebin flüchtete am Dienstagnachmittag, 27. Oktober, aus einem Supermarkt in der Welserstraße in Amberg und fuhr mit einem Pkw davon. Ein Mitarbeiter hatte sie zuvor beobachtet, während sie zwei Einkaufstaschen mit Lebensmitteln füllte, aber nicht an der Kasse bezahlt hat.