Anzeige erstattet Ladendieb klaut Süßigkeiten und wird dabei ertappt

Foto: Milleflore Images/123rf.com

Am späten Dienstagnachmittag, 27. Oktober, wurde ein 31 Jähriger aus dem Nachbarland beobachtet, wie er in einem an der Marktredwitzer Straße in Arzberg gelegenen Supermarkt Süßigkeiten im Wert von 10 Euro in die Jacke steckte und ohne zu bezahlen den Markt verlassen wollte.