Am Dienstag, 27. Oktober, gegen 8.45 Uhr, ereignete sich bei Bruck in der Oberpfalz auf der Kreisstraße SAD14 zwischen Dieberg und der Bundesstraße B85 ein schwerer Verkehrsunfall.

Bruck in der Oberpfalz. Eine 33-jährige Porsche-Fahrerin, die in Fahrtrichtung B85 unterwegs war, kam in einer Rechtskurve, aus noch ungeklärter Ursache, auf die linke Straßenseite. Hier krachte sie seitlich gegen den entgegenkommenden Mercedes eines 41-jährigen Mannes.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei über 60.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.