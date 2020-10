Zusammenstoß Schwerer Verkehrsunfall in Bruck – drei Personen leicht verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden und drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstag, 27. Oktober, in den Morgenstunden im Einmündungsbereich der Staatsstraße 2150 mit der Nittenauer Straße im Bereich Bruck in der Oberpfalz.