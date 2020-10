Hinweise erbeten Fahrrad löst Ticket ins Ungewisse

Foto: 123rf.com

Ein 19-Jähriger aus dem Raum Regensburg stellte seinen Drahtesel am Donnerstag, 22. Oktober, gegen 18 Uhr, am Fahrradständer am Weidener Bahnhof ab. Ordnungsgemäß verschloss er sein Fahrrad. Als er am Montag gegen 18 Uhr zurück zum Weidener Bahnhof kam, fand er nur noch Reste seines Schlosses vor. Das Fahrrad hatte ein Ticket ins Ungewisse gelöst und war verschwunden.