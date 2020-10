Anzeige erstattet Polizei zieht betrunkenen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr

Foto: 123rf.com

Am Dienstagabend, 27. Oktober, wurde ein 58-jähriger Pkw-Fahrer in der Mitterteicher Straße in Tirschenreuth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde von den kontrollierenden Polizisten bemerkt, dass der Fahrer nach Alkohol roch.