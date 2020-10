Zeugenhinweise erbeten Unbekannter zersticht alle vier Autoreifen und zerkratzt dabei zwei Felgen

Foto: uh

In der Dreifaltigkeitsstraße in Amberg wurde am Montag, 26. Oktober, in der Zeit von 8.45 bis 22.50 Uhr, ein geparkter, schwarzer Audi TT stark beschädigt. Ein Unbekannter zerstach alle vier Reifen und zerkratzte dabei zwei Felgen.