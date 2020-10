Anzeige erstattet Maskenmuffel in Weiden kommt nur widerwillig der Aufforderung der Sicherheitswacht nach

Foto: 123rf.com

So recht wollte er nicht. Dann wollte er auch noch unerkannt das Weite suchen. Dennoch konnte er auf seine (vorsätzliche) Verfehlung hingewiesen werden. Mitarbeiter der Sicherheitswacht Weiden bemerkten am Montag, 26. Oktober, gegen 18 Uhr, einen 32-Jährigen aus dem Raum Neustadt an der Waldnaab, als dieser ohne Mund-Nasen-Schutz das Weidener NOC verließ.