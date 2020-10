Keine Verletzten Vorfahrt missachtet – 10.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Eine 20-Jährige aus Schwandorf befuhr am Montag, 26. Oktober, gegen 21.40 Uhr, mit ihrem Nissan Qasqai die Straße „Am Brunnfeld“ in Schwandorf und wollte nach links in die Wackersdorfer Straße stadteinwärts einbiegen. Die Ampelanlage war um diese Uhrzeit bereits außer Betrieb.