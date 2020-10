Kunststück misslungen Poser verliert Kontrolle über sein Motorrad und schlittert auf zwei geparkte Fahrzeuge seiner Zuschauer

Foto: 123rf.com

Ein Motorrad-Poser wollte am Samstagabend, 24. Oktober, mit seinen Fahrkünsten auf einen Großparkplatz an der Fuggerstraße in Amberg Eindruck schinden. Vor dem versammelten Auto-Poser-Publikum wollte er auf dem Hinterrad fahren, was ihm aber gehörig misslang.