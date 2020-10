2,3 Promille 37-Jähriger lag in Weiden schlafend auf einem Gehweg

Er dürfte die Polizei in Weiden in bester Erinnerung behalten. Ohne die Weidener Ordnungshüter wäre die Nacht für den 37-jährigen Franken wohl etwas ungemütlicher geworden.

Weiden. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 25. auf 26. Oktober, etwa gegen 22.45 Uhr, fiel der Mann einer Streifenbesatzung der PI Weiden auf, wie er schlafend auf einem Gehweg im Bereich der Frauenrichter Straße lag. Ein etwas unübliches Nachtlager, wenn man die derzeitigen Temperaturen zur Nachtzeit bedenkt. Als die Beamten den Mann ansprachen, wussten sie auch, wieso er dieses ungenügende Nachtlager wählte. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von rund festgestellt. Um zu verhindern, dass er vielleicht doch mit seinem Radl weiterzieht oder gar draußen erfriert, verschafften ihm die Beamten ein Nachtlager in einem warmen Zimmer – nicht in der Zelle, sondern in einem Hotel.