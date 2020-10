Ladendiebstahl Jugendliche auf Diebestour – Messer in der Jackentasche

Eine 15-jährige und ihre 17-jährige Bekannte wurden am Freitagnachmittag, 23. Oktober, durch den Detektiv eines Verbrauchermarktes Am Bergsteig in Amberg beim Diebstahl von Kosmetika ertappt.