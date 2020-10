Unfall in Nabburg Hund springt gegen Radfahrer – Radfahrer mittelschwer verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 53-Jähriger aus dem Gemeindebereich Guteneck befuhr mit seinem Pedelec die Gemeindeverbindungsstraße von Häuslberg in Richtung Westen. In der Ortschaft Tauchersdorf in Nabburg lag ein Hund auf einer Wiese. Als der Radfahrer passieren wollte, sprang der nicht angeleinte Hund auf und prallte gegen den Radfahrer.