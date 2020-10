Einsatz in Hof 1,62 Promille – Ruhestörer landet in der Zelle

Foto: Ursula Hildebrand

Am frühen Sonntagmorgen, 25. Oktober, gegen 2.45 Uhr, verhielt sich in der Ottostraße ein 21-jähriger junger Mann in seiner Wohnung derart laut, dass von Nachbarn die Polizei verständigt wurde.