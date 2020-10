Dramatischer Einsatz am Samstag Mädchen (3) stirbt bei Brand im Landkreis Hof

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Helmbrechts im Landkreis Hof am Samstagnachmittag, 24. Oktober, kam ein drei-jähriges Mädchen ums Leben. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.