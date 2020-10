9.000 Euro Schaden Gegen geparktes Auto gefahren und abgehauen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstag, 24. Oktober, in der Zeit zwischen 22.30 und 22.25 Uhr fuhr in der Max-Tretter-Straße auf Höhe Hausnummer 2 ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw zunächst über eine Verkehrsinsel und anschließend gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw.