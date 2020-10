„Erdrückende“ Beweise Jugendliche beschmieren Pkw mit Farbe und Hauswand mit Eiern

Bereits Ende Juli dieses Jahres hatten zum damaligen Zeitpunkt noch unbekannte Täter in Kümmersbruck in Haselmühl in der Pfarrer-Wunder-Straße einen geparkten Pkw mit Farbe beschmiert, zudem „verzierten“ sie eine Hauswand mit Eiern. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.