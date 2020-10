Gespräch aufgenommen Skoda-Fahrer telefoniert am Steuer und zeigt sich uneinsichtig

Am Donnerstag, 22. Oktober, gegen 11 Uhr, wurde der Fahrer eines Skodas mit Erfurter Kennzeichen in Schwandorf einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er am Steuer mit seinem Mobiltelefon telefonierte. Als die Beamten ihn auf den Verstoß ansprachen, reagierte der Fahrer sofort ungehalten und beschwerte sich über die nach seiner Ansicht nach unnötige Schikane.