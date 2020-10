Die Polizei ermittelt Tierquäler misshandelt Pferd auf einer Koppel bei Wunsiedel

Am Montagnachmittag, 19. Oktober, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 12.30 und 15.30 Uhr Zutritt zu einer Pferdekoppel bei der Stollenmühle in Schönbrunn.