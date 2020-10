Ein Verletzter Brand im Industriegebiet Brandweiher verursacht meterhohe Rauchsäule

Foto: 123rf.com

Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften rückte am Donnerstag, 22. Oktober, gegen 9.10 Uhr in das Industriegebiet Brandweiher in Weiden aus.