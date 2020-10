Zeugen gesucht Diebe nutzen die Gelegenheit und klauen Mobiltelefon aus unverschlossenem Auto

Foto: 123rf.com

Die Nachlässigkeit einer 41-Jährigen nutzten unbekannte Diebe am Montagnachmittag, 19. Oktober, am Marktkauf-Parkplatz in Hof und entwendeten ihr Handy aus dem unverschlossenen Auto.