Kontrolle Autofahrerin hatte Crystal im zweistelligen Grammbereich im Fahrzeug

Die Fahnder der Grenzpolizei Waldsassen entdeckten bei einer 46-jährigen Frau Crystal im zweistelligen Grammbereich. Gegen die Tatverdächtige wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Waldsassen. Am Samstag, 17. Oktober, gegen 14.30 Uhr, stoppten Beamte der Grenzpolizeigruppe Waldsassen einen BMW mit Nürnberger Zulassung in Grenznähe. Bei der 44-jährigen Fahrzeugführerin ergaben sich Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum, weshalb das Fahrzeug und die Fahrzeugführerin genauer unter die Lupe genommen wurden. Schließlich konnten die Fahnder ein Behältnis mit Crystal im zweistelligen Grammbereich auffinden und sicherstellen. Gegen die Frau wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Frau befindet sich inzwischen in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden führt die weiteren Ermittlungen in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden.