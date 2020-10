Doch kein Diebstahl 51-Jähriger findet sein hochwertiges Handy im Mülleimer wieder

Foto: 123rf.com

Aufgeregt erschien am Dienstagabend, 20. Oktober, ein 51-jähriger Amberger in der Polizeiwache und zeigte den Diebstahl seines sehr hochwertigen Mobiltelefons an. Beim Geldabheben habe er es in einer Bank vergessen und nun wäre es gestohlen worden.