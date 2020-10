Unfall in Schönsee Gartenmauer angefahren und abgehauen

Foto: Ursula Hildebrand

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Dienstag, 20. Oktober, zwischen 13 und 14 Uhr, mit seinem Fahrzeug gegen eine Begrenzungsmauer, die an der Einfahrt eines Anwesens in der Münchener Straße in Schönsee steht.