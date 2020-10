Schwandorf Bürger meldet Richtung Fahrbahn ausgerichtete Videokamera – Kamera ist lediglich eine Attrappe

Foto: 123rf.com

Ein Bürger teilte der Polizei mit, dass an einem Anwesen in der Moosstraße in Schwandorf eine Videokamera angebracht sei, die offensichtlich auch den öffentlichen Verkehrsraum aufnehmen würde.