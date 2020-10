Niemand verletzt 18-Jähriger fährt aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Ein 18-Jähriger aus Maxhütte-Haidhof befuhr am frühen Dienstagabend, 20. Oktober, mit seinem Ford Focus die Ettmannsdorfer Straße in Schwandorf stadteinwärts. Nach der sogenannten Schlachthausunterführung fuhr er vermutlich aus Unachtsamkeit in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn.