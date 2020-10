Zeugen gesucht Unbekannte klauen Werkzeug im Wert von über 2.000 Euro aus einem Bauwagen

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Werkzeug im Wert von über 2.000 Euro entwendeten Unbekannte am Wochenende aus einem Bauwagen von der Baustelle in der Kulmbacher Straße in Hof. In der Zeit von Samstag bis Montag, 17. bis 19. Oktober, stiegen die Täter über ein Schiebefenster in den Bauwagen ein und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge.