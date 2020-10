Im Einkaufsmarkt Dieb nutzt die Gelegenheit und klaut Geldbeutel einer 56-Jährigen aus der Handtasche

Einen Geldbeutel mit Bargeld hat ein Unbekannter am Montagabend, 19. Oktober, aus der Handtasche einer Kundin in einem Einkaufsmarkt in Hof gestohlen.