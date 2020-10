Anzeige erstattet Marktredwitzer lädt Abfall vor Wertstoffhof ab – Öffnungszeiten passten ihm wohl nicht

Foto: 123rf.com

Einem 40-jährigen Mann aus Marktredwitz passten vermutlich die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in Wunsiedel nicht, denn er lud den Abfall, der sich bei seiner Küchenrenovierung angesammelt hatte, am Donnerstag, 15. Oktober, gegen 15 Uhr, einfach vor dem Tor des Wertstoffhofs in der Hornschuchstraße ab, weil dieser bereits um 14 geschlossen hatte.