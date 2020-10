Zeugen gesucht Unbekannter kappt Telefonleitung – Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 17. Oktober, machte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 1 und 18 Uhr am Hausanschlusskasten des Anwesens Maximilianstraße 39 in Wunsiedel zu schaffen, der sich an der Außenfassade des Gebäudes befindet.