Vermutlich technischer Defekt Schaden im sechsstelligen Bereich nach Brand an neuer Testanlage

Am Montag, 19. Oktober, gegen 22.45 Uhr, bemerkte der Schichtführer einer Firma in der Straße Bayernwerk in Dachelhofen in Schwandorf eine Rauchentwicklung an dem Abluftgerät einer neuen Testanlage. Dieses hatte vermutlich aufgrund eines technischen Defektes Feuer gefangen.