17.000 Euro Schaden Alkohol am Steuer zahlt sich nie aus – Betrunkene baut Verkehrsunfall

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 16. Oktober, gegen 17.10 Uhr, wollte eine 52-jährige Frau aus Oberfranken mit ihrem Pkw auf die Autobahn A93 an der Anschlussstelle Neustadt-Nord in Richtung Hof auffahren.