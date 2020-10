Polizei bittet um Hinweise Einbrecher klauen bei Beutezug mehrere Laptops, Bildschirme und Kameras im Wert von 17.500 Euro

Foto: 123rf.com

Von Freitag auf Samstag, 16. auf 17. Oktober, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in Schwandorf in ein ehemaliges Schreinereigebäude an der Hoher-Bogen-Straße in Schwandorf ein, das derzeit von einer anderen Firma angemietet ist. Der Zutritt gelang dem oder den Unbekannten über einen eingeschlagenen Glaseinsatz eines Rolltores.