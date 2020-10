Kontrolle Bars verstoßen gegen mehrere Corona-Auflagen

Am Sonntag, 18. Oktober, gegen 1.30 Uhr, wurden in Schwandorf in der Innenstadt zwei Bars einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden jeweils mehrere Verstöße gegen die aktuellen Infektionsschutzauflagen festgestellt.