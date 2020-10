Kontrolle in Wunsiedel Mit über zwei Promille am Steuer eines Autos erwischt

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 16. auf 17. Oktober, wurde im Bereich der Lkw-Stellplätze am Volksfestplatz in Wunsiedel ein 51-jähriger Wunsiedler einer Verkehrskontrolle unterzogen.