8.000 Euro Schaden Blinker defekt – Pkw kollidiert beim Überholen mit abbiegendem Militärfahrzeug

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 16. Oktober, um 8.20 Uhr, befuhr der 43-jährige Fahrer eines Opel Astra die B14 von Wernberg-Köblitz in Richtung Schnaittenbach. Kurz nach der Einmündung in Richtung Neunaigen überholte er ein vorausfahrendes Geländefahrzeug der US-Armee (General Motors/Hummvee).