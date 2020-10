Zeugen gesucht Zwei Unbekannte fahren gegen geparkte Autos und hauen einfach ab

Unabhängig voneinander fuhren am Donnerstag, 15. Oktober, zwei Unbekannte in Hof jeweils gegen geparkte Autos und entfernten sich, ohne die Halter zu verständigen.

Hof. Zunächst stellte um 8.25 Uhr eine VW-Fahrerin einen Schaden an ihrem in der Liebigstraße geparkten Fahrzeug fest. Der Wagen stand seit etwa 8 Uhr an der Unfallörtlichkeit, sodass der bislang Unbekannte innerhalb von 25 Minuten dagegen fuhr und anschließend weiterfuhr, ohne sich darum zu kümmern. Am VW entstand vorne links ein Schaden, dessen Höhe sich auf circa 500 Euro beläuft.

Der zweite Fall ereignete sich in der Klosterstraße. Dort war in der Zeit von Donnerstag, 15. Oktober, 17.45 Uhr, bis Freitag, 16. Oktober, 6.30 Uhr, ein VW Golf in einer Parkbucht abgestellt. Ein Unbekannter streifte beim Aus- oder Einparken das rechte hintere Stoßstangeneck des Golfs.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/ 7040 um Zeugenhinweise.