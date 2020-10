Führerschein sichergestellt 63-Jähriger mit 1,6 Promille im Blut verursacht Auffahrunfall

Foto: 123rf.com

Bei einem 63-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Cham wurde am Donnerstagmittag, 15. Oktober, im Zuge einer Verkehrsunfallaufnahme in Schwandorf Alkoholgeruch festgestellt. Der Mann war mit einem VW-Transporter an der Globus-Kreuzung in Richtung Wackersdorf unterwegs. Hierbei kam es zu einem leichten Auffahrunfall mit einem davor befindlichen Audi A4 eines 33-jährigen Schwandorfers.