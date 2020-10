Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter haben seit Anfang Oktober auf einem teilweise geteertem Lagerplatz der DB AG zwischen dem Bahnhof Irrenlohe und der Kreisstraße SAD3 unberechtigt Müll abgelagert.

Schwandorf. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftgesetzes (KrWG) und die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO).

Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Bundespolizei deshalb nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Bundespolizeiinspektion Waldmünchen unter der Telefonnummer 09972/ 9408-111 oder per mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de.