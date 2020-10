Beinahe Frontalzusammenstoß Gegenverkehr beim Überholen gefährdet – Polizei sucht Zeugen

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Trotz Gegenverkehr überholte am Donnerstagnachmittag, 15. Oktober, um 17.15 Uhr, ein Autofahrer auf der Vilstalstraße in Kümmersbruck kurz nach dem Ortsende Lengenfeld in Richtung Theuern einen anderen Pkw, sodass es beinahe zu einem Frontalzusammenstoß gekommen wäre. Ein entgegenkommender, silberfarbener Pkw musste eine Vollbremsung einleiten und auf das Bankett ausweichen, ebenso der Fahrer, der überholt wurde.