Schwerpunktaktion Erfolgreiche Großkontrolle an der A6

Foto: RBM TV/Felix Bonn

Am Mittwoch, 14. Oktober, fand auf den bayerischen Autobahnen die landesweite Schwerpunktkontrollaktion „Operation Truck & Bus“ statt. In der Oberpfalz kontrollierte die Polizei an rund 30 Stellen. Eingesetzt waren rund 300 Beamtinnen und Beamte.