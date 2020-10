Körperverletzung Kneipenschlägerei in Münchberg beschäftigt die Polizei

Von Mittwoch auf Donnerstag, 14. auf 15. Oktober, kurz nach Mitternacht, gerieten in einer Bar in der Bismarckstraße in Münchberg ein 19- und ein 47-jähriger Mann aneinander und ließen die Fäuste fliegen.