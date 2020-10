Anzeige erstattet 26-jährige Autofahrerin zeigt drogentypische Auffälligkeiten

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 14. Oktober, gegen 19.45 Uhr, wurde eine 26-Jährige aus dem Landkreis Schwandorf in Steinberg am See mit ihrem Pkw einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dieser drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden.