Verfahren eingeleitet Kleintransporter-Fahrer unter Alkoholeinfluss in Steinberg am See unterwegs

Foto: 123rf.com Am Mittwoch, 14. Oktober, zur Abendzeit, wurde im Bereich der Kreisstraße SAD2 in Steinberg am See der Fahrer eines weißen Kleintransporters einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Steinberg am See. Ein Atemalkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet.