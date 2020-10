Im Zeitraum von Montag, 12. Oktober, 16.15 Uhr, bis Mittwoch, 14. Oktober, 8 Uhr, wurde durch einen bis dato unbekannten Täter aus dem Abwasserpumpwerk Steinberg in der Schloßstraße diverses Werkzeug und Baustellenleuchten im Wert von insgesamt circa 150 Euro entwendet.

Steinberg am See. Eine Spurensicherung vor Ort wurde durchgeführt. Die Ermittlungen nach dem unbekannten Täter dauern an. Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/ 43010.