Aus Unachtsamkeit Zwei Pkw-Fahrer nach Kollision in Bodenwöhr leicht verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwoch, 14. Oktober, gegen 6.45 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Golf-Fahrer aus Reichenbach die Schwandorfer Straße in Bodenwöhr in Richtung Bruck. Aufgrund von Unachtsamkeit kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 20-jährigen Polo-Fahrer aus Schwandorf.