Manipulationen Kontrollen im Bereich der Poser-Szene in Burglengenfeld

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 10. Oktober, fanden in den Abendstunden in Burglengenfeld Kontrollen im Bereich der sogenannten Poser-Szene statt. Hier ging es insbesondere um Manipulationen, die die Sicherheit der Fahrzeuge im Straßenverkehr beeinträchtigen.