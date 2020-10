In Weiden Brand bei einem Reifenverwerter richtet 300.000 Euro Schaden an

Zu einem Aufsehen erregenden Brand kam es am Dienstag, 13. Oktober, gegen 15 Uhr, im Industriegebiet Brandweiher in Weiden.

Weiden. Bei der Reifenverwertung geriet die Verwertungsmaschine der Firma in der Hutschenreuther Straße in Brand. Offenbar handelte es sich bei der Ursache um eine technische Eigenheit der Maschine und nicht um Fehlbedienung. Der Sachschaden an der Maschine wurde ersten Aussagen zufolge mit rund 300.000 Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle.