Polizei ermittelt Geschwister zeigen sich gegenseitig an

Am Dienstag, 13. Oktober, gegen 17.45 Uhr, zeigte eine 18-jährige Schwandorferin ihren 21-jährigen Bruder an. Er habe einen unbekannten Gegenstand nach ihr geworfen, weil sie gekichert habe. Zudem habe er sie als Hure bezeichnet. Der Gegenstand habe sie am Kopf getroffen, weshalb sie Kopfschmerzen erlitten habe.